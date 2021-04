Quán karaoke XO nơi Hải 'Bạch' bị bắn lại thành nơi chơi ma túy tập thể

Ngày 13.4, Phòng tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang , cho biết Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an TP.Mỹ Tho, tạm giữ 22 người dương tính với chất ma túy trong 3 phòng của quán karaoke XO (ở đường Nguyễn Minh Đường, ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho).