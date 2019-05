Quản lý lỏng lẻo để dân chiếm đất tràn lan ở Bảo Lộc

Tháng 5.1995, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 287/QĐ-UBND thu hồi 185 ha đất trồng chè của Nông trường Hà Giang, thuộc địa bàn P.1 và P.Lộc Phát (Bảo Lộc) giao cho TX.Bảo Lộc (nay là TP.Bảo Lộc) quản lý. Từ đó, người dân và chính quyền quen gọi là “đất 287”.

TP.Bảo Lộc giao đất 287 cho các phường quản lý, phường giao tổ dân phố quản lý, tổ dân phố lại cho dân “mượn” và dân tự do mua bán qua lại trong thời gian dài. “Khi triển khai các dự án mới lộ ra việc quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quá lỏng lẻo”, ông Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc, nói.

Để thực hiện công viên dự án khu đô thị Lý Thường Kiệt, TP.Bảo Lộc tiếp tục thu hồi đất tại tổ 2, P.Lộc Phát gồm 8 hộ. Mỗi khi nhận được thông báo việc thu hồi đất hoặc quyết định cưỡng chế nhà, các hộ này đều khiếu nại. Họ xuất trình biên lai thu thuế nhà đất, phản ánh có những hộ cũng làm nhà trên đất 287 lại không bị cưỡng chế. Đơn cử hộ ông Nguyễn Tấn Thanh, có quyết định cưỡng chế công trình xây dựng trái phép từ ngày 18.5.2012, do ông Nguyễn Quốc Bắc, lúc đó là Phó chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc ký. Thế nhưng đến nay nhà ông Thanh vẫn tồn tại.

Tiếp đó, ngày 4.5.2018, UBND TP.Bảo Lộc ra quyết định buộc ông Hùng đình chỉ thi công dù nhà dựng xong từ tháng 11.2017. Đến ngày 18.1.2019, ông Hùng nhận được quyết định của UBND TP.Bảo Lộc hủy bỏ quyết định ngày 4.5.2018. Cùng ngày 18.1, cán bộ P.Lộc Phát yêu cầu ông Hùng ký vào biên bản xác minh điều chỉnh bổ sung biên bản vi phạm hành chính mà nhân viên P.Lộc Phát lập từ ngày 19.3.2018! Đến ngày 24.1, UBND P.Lộc Phát ký Quyết định số 19 xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng và buộc ông Hùng khắc phục hậu quả khôi phục lại tình trạng ban đầu, trả lại đất cho nhà nước.

Sau đó ngày 19.2 ông Hùng lại nhận Quyết định số 40 của UBND P.Lộc Phát sửa đổi nội dung Quyết định số 19, lý do có sai sót về nội dung (!?). Ngày 28.2, UBND TP.Bảo Lộc ra quyết định cưỡng chế, buộc ông Hùng khắc phục hậu quả. Chưa hết, ngày 15.3 Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc ký quyết định hủy bỏ Quyết định số 19 của UBND P.Lộc Phát.

Các hộ còn lại cũng nhận được các quyết định tương tự của UBND P.Lộc Phát và UBND TP.Bảo Lộc. Lý giải về sự bất nhất trong xử lý vi phạm đối với 8 hộ trên, ông Nguyễn Quốc Bắc cho rằng: “Khi lập biên bản, nhân viên, cán bộ P.Lộc Phát lập không đầy đủ nên ra quyết định không đúng, phải hủy, rà soát lại, phải sửa…”.

Làm việc với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Bắc thừa nhận có nghe thông tin có những hộ làm nhà trái phép biết “chung chi” thì vẫn được tồn tại. Ông Bắc cho biết thêm: “Trước đây có một số trường hợp được cấp sổ đỏ trên đất 287, do ông C., cán bộ P.Lộc Phát tham mưu. Khi phát hiện, UBND TP.Bảo Lộc đã thu hồi những sổ đỏ cấp sai, còn ông C. bị khởi tố, bắt giam. Liên quan vụ án này có một cán bộ Phòng TN-MT Bảo Lộc bị kỷ luật”.