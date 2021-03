Quan ngại đợt dịch Covid-19 thứ 4

Kiểm soát người xuất nhập cảnh trái phép

Ngày 26.3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM về công tác phòng chống Covid-19 và tiêm vắc xin Covid-19. Tại cuộc làm việc, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết vừa qua trong nước gặp vấn đề khá lớn là nhập cảnh bất hợp pháp, đặc biệt là các ca bệnh nhiễm Covid-19 mới như ở TP.HCM, Bình Dương, Hải Phòng. Các ca dương tính đều có nguồn gốc giao lưu qua biên giới. Theo ông Đức, người VN nhập cảnh bất hợp pháp có 2 nguyên nhân: do xuất cảnh bất hợp pháp và có thể ngại cách ly 14 ngày. Do đó, đề xuất biên phòng, công an cửa khẩu không chỉ lưu ý nhập cảnh bất hợp pháp mà còn xuất cảnh bất hợp pháp, vì xuất cảnh bất hợp pháp tương lai họ có thể nhập cảnh bất hợp pháp.

D.T