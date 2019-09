Quảng Bình: Lũ vẫn ngập tới mái nhà ở Tân Hóa suốt 4 ngày qua

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, từ sáng nay 6.9, tại nhiều địa phương như: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Đồng Hới, Bố Trạch… trời đã không còn mưa hoặc mưa nhỏ. Nước lũ nhiều khu vực như Phong Nha đang rút chậm. Một số vùng ven sông Gianh qua H.Tuyên Hóa, TX.Ba Đồn… vẫn còn ngập.

Đặc biệt, tại rốn lũ Tân Hóa , H.Minh Hóa, mặc dù chỉ mưa nhỏ và nước lũ đã rút được khoảng 1 m nhưng mức lũ vẫn còn rất cao; nhiều nơi trên dưới 3 m. Nước vẫn chạm mái nhà người dân. Như vậy đã 4 ngày trôi qua, người Tân Hóa chống chọi với lũ dữ.

Nước lũ rút rất chậm ở Tân Hóa, mặc dù đã xuống khoảng 1 m nhưng mực nước lũ vẫn còn rất cao Ảnh: Huệ Minh

Trong khi đó, về giao thông, nhiều tuyến như đường Hồ Chí Minh nhánh tây, QL 9B… vẫn đang bị tắc vì sạt lở đất nghiêm trọng.

Ngày 6.9, lực lượng của Hội Chữ thập đỏ đã về Tân Hóa giúp bà con xử lý nguồn nước, môi trường. Trước đó, ngày 5.9, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã chia nhiều đoàn đi kiểm tra tình hình mưa lũ, động viên và trao quà hỗ trợ cho bà con nhân dân. Công an tỉnh Quảng Bình đã chia nhiều đoàn công tác trực tiếp về các địa bàn ngập lũ để động viên người dân và hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cho bà con.

Theo người dân địa phương, nước lũ bắt đầu dâng ngập từ ngày 4.9 nên việc đi lại bị chia cắt; đời sống bà con gặp nhiều trở ngại.

Trong cơn hoạn nạn, sự xuất hiện của các đoàn công tác tỉnh Quảng Bình đã khiến bà con an tâm phần nào và ấm lòng hơn giữa trời mưa nước lớn; những thùng nước lọc rất giá trị trong thời điểm ngập lũ tứ bế như thế.

Lực lượng công an Quảng Bình có mặt ở vùng lũ giúp dân Ảnh: Thùy Trang

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, ngoài việc đi thăm hỏi cứu trợ cho bà con thì nhiệm vụ chính của lực lượng vẫn là duy trì trực ban mưa lũ 24/24 nhằm có những ứng phó kịp thời, sẵn sàng phương tiện để cơ động, hỗ trợ nhân dân lúc cần kíp. Và luôn chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khi mưa lũ đang diễn ra.

Xã Tân Hóa vẫn chìm trong biển nước đục ngầu Ảnh: Huệ Minh Người dân Tân Hóa dùng thuyền đi tiếp nhận hỗ trợ Ảnh: Huệ Minh Trường học cũng ngập trong nước lũ Ảnh: Huệ Minh