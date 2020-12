Quảng Nam: Bắt bị can truy nã có 4 tiền án, lẩn trốn tại TP.HCM

Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Khanh, bị can bị truy nã, khi người này đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Bị can Nguyễn Khanh được di lý về Quảng Nam. - ẢNH: NAM THỊNH