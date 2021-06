Quảng Nam: Bắt kẻ phá két sắt trộm tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng

Chiều 11.6, Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Ngọc Thương (26 tuổi, ở xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về tội “ trộm cắp tài sản ”.

Trước đó, ngày 26.4, ông Đ.A (ở cùng địa phương) phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy trộm tiền, vàng với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng nên đến trình báo cơ quan chức năng.

Căn nhà nơi Thương đột nhập trộm cắp ẢNH: C.X

Xét thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, Công an H.Thăng Bình đã khởi tố vụ án “trộm cắp tài sản” để điều tra. Qua khoanh vùng điều tra, Công an H.Thăng Bình nhận thấy Trần Ngọc Thương có nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, nam thanh niên này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Vào cuộc truy xét, điều tra, Công an H.Thăng Bình phát hiện Thương đang lẩn trốn tại địa bàn H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) nên ngày 10.6, Công an H.Thăng Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) và Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt khẩn cấp Thương.

Tại nơi lẩn trốn của nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 2 lắc tay bằng vàng, 1 nhẫn bằng vàng, 12 triệu đồng và một số tang vật mà Thương trộm được.

Làm việc với lực lượng chức năng, Thương khai nhận đã dùng kìm cộng lực cùng máy hàn gió đá đột nhập vào nhà ông A. phá két sắt lấy đi tài sản.

Theo Công an H.Thăng Bình, sáng cùng ngày (11.6), đơn vị đã di lý Thương đến địa bàn H.Bình Sơn để thu hồi một dây chuyền bạch kim trị giá hơn 30 triệu đồng mà nghi phạm đã bán.