Quảng Nam: Bắt nghi phạm bị truy nã trốn vào Bà Rịa - Vũng Tàu 30 năm

Chiều 19.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an xã Suối Rao (H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện, bắt giữ và di lý nghi phạm trốn truy nã Huỳnh Đức Đường từ xã Suối Rao về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra theo quy định pháp luật.