Quảng Nam: Cách ly hai du học sinh trở về từ Hàn Quốc

Sáng 28.2, ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, trưa 27.2, chính quyền TP.Tam Kỳ đã cách ly 2 chị em là du học sinh ở Hàn Quốc trở về quê Quảng Nam tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Trước đó, vào ngày 26.2, hai chị em này là du học sinh tại thành phố Deajeon (Hàn Quốc), sau đó di chuyển đến sân bay Incheon (Hàn Quốc) về TP.Đà Nẵng rồi về nhà ở TP.Tam Kỳ.

Sau khi nhận tin báo của địa phương, TTYT TP.Tam Kỳ phối hợp Sở Y tế đã đến nhà hai du học sinh về từ Hà Quốc là em: H.T.V.A và H.D.H (ở P.Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) để đưa cả hai đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, lấy mẫu gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nơi cách ly hai chị em du học sinh và một công dân người Hàn Quốc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Bình, trong hai em du học sinh nói trên hiện tại em H.T.V.A có dấu hiệu bị sốt. Riêng H.D.H thì không có dấu hiệu gì cả, sức khẻo vẫn bình thường. Ngoài ra, TTYT TP.Tam Kỳ cũng đã yêu cầu người thân của hai em tự cách ly tại nhà. Đồng thời, phun thuốc khử trùng xung quanh.

Tối 27.2, TTYT TP.Tam Kỳ cũng đã cách ly ông Kim S. I. (quốc tịch Hàn Quốc) tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Được biết, sau khi trở lại Việt Nam và làm việc tại KCN Tam Thăng (TP.Tam Kỳ ) thì ông Kim S. I. có sốt. Trước khi đến Việt Nam ông Kim S. I. từng đi qua vùng dịch Daegu - thành phố đang bùng phát dịch Covid-19 ở Hàn Quốc.

Trước đó, vào sáng 27.2, Bệnh viện đa khoa Hội An cũng đã tiến cách ly hai du khách Hàn Quốc đến TP.Hội An (Quảng Nam) du lịch. Theo thông tin hai du khách này khai báo, trước khi đến Hội An khoảng 10 ngày trước họ từng đi qua Daegu.