Quảng Nam: Chiếm đoạt ngân sách nhà nước, 3 cựu cán bộ xã bị khởi tố

Chiều 7.1, Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết liên quan vụ chiếm đoạt ngân sách nhà nước , đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đắc Thành (43 tuổi), Lê Hoàn Vũ (37 tuổi) và Ngô Phi Thâm (55 tuổi, cùng ngụ xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ . Trong đó, bị can Thành và Vũ bị bắt tạm giam; bị can Thâm bị cấm đi khỏi nơi cư trú.