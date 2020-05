Quảng Nam: Con khóc dỗ không được, cha đánh con gây tử vong

Chiều 25.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ cha đánh con tử vong, hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phiên (23 tuổi, ở xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh, Quảng Nam), đồng thời đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can điều tra về tội giết người.

Nghi phạm Nguyễn Văn Phiên tại cơ quan điều tra Ảnh: Nam Thịnh

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, khoảng 23 giờ ngày 21.5, sau khi tàn cuộc rượu với bạn tại phòng trọ do hai vợ chồng Phiên thuê tại thôn An Thạnh (xã Điện Thắng Nam, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) thì Phiên gọi vợ là chị N.T.H.V (19 tuổi, ở thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam) dọn “bãi chiến trường”.

Tức giận vì chồng nhậu quá khuya và mệt mỏi do bị mất ngủ nên chị V. không chịu dọn dẹp đống bát dĩa ngổn ngang dưới nền phòng.

Bực tức vì vợ không nghe lời, Phiên "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ nên người này rời phòng trọ bỏ ra ngoài để lánh nạn.

Lúc này, cháu N.B.B (7 tháng tuổi, con trai Phiên) đang ngủ giật mình tỉnh giấc, khóc đòi mẹ. Thấy con khóc, Phiên quay sang dỗ dành nhưng con không nín khóc, Phiên dùng tay đánh mạnh con nhiều lần rồi lăn ra ngủ.

Sau khi về trọ, chị V. phát hiện con trai bất tỉnh, người tím tái nên đưa đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (TX.Điện Bàn) cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định cháu bé đã tử vong do chấn thương sọ não.

Hiện vụ việc cha đánh con trai 7 tháng tuổi tử vong đang được điều tra, làm rõ.