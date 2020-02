Nghi án con trai sau khi đi nhậu về đã đánh cha dẫn đến tử vong

Chiều ngày 26.2, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ vừa xảy ra nghi án con đánh cha tử vong

Thông tin ban đầu, vào tối 25.2, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo về việc ông Trương Văn M. (53 tuổi, trú P.Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) bị tử vong nên nhanh chóng cử lực lượng công an phối hợp với Công an TP.Tam Kỳ điều tra làm rõ cái chết của ông M.