Vụ dùng xăng đốt cháu ruột: Mâu thuẫn từ việc đòi nợ?

Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, Phượng cầm theo can xăng và một con dao đến nhà chị ruột của mình ở đường Lưu Chí Hiếu (P.10) để đòi tiền. Tại đây, Phượng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với chị ruột. Phượng cầm dao, đổ xăng lên người cháu Nguyễn Tấn Vũ (6 tuổi, con của chị ruột) rồi dùng bật lửa dọa đốt, gây áp lực với chị mình.

Mẹ cháu Vũ đã can ngăn, giằng co bật lửa trên tay của Phượng khiến bật lửa rơi trúng cháu Vũ, làm ngọn lửa bốc cháy. Gia đình cháu Vũ đã nhanh chóng dập lửa, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Lê Lợi (Vũng Tàu) cấp cứu.

Lúc này, một người trong tổ dân phố của UBND P.10 đang tuần tra phát hiện vụ việc đã bắt giữ Phượng đưa lên Công an P.10. Tối cùng ngày, Công an P.10 đã bàn giao Phượng cho Công an Vũng Tàu để điều tra theo thẩm quyền.