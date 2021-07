Quảng Nam đón đồng hường ở TP.HCM về quê thế nào?

Chiều 18.7, Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết đã ban hành phương án đón người dân Quảng Nam từ TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt có nguyện vọng về quê.

Kế hoạch đón người dân Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (trước mắt áp dụng cho TP.HCM, sau đó rút kinh nghiệm sẽ đón bà con ở các tỉnh, thành phố còn lại khu vực phía Nam) có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt có nguyện vọng về quê cũng đồng thời phải đảm bảo phòng, chống dịch, thực hiện cách ly y tế theo quy định, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Kế hoạch vận chuyển đảm bảo an toàn

Kế hoạch vận chuyển phải được đảm bảo an toàn cho các đối tượng, lực lượng, phương tiện tham gia trong quá trình di chuyển từ TP.HCM về Quảng Nam. Đảm bảo trình tự, thủ tục, quy trình chặt chẽ, an toàn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân khi trở về địa phương. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa TP.HCM và tỉnh Quảng Nam, các lực lượng tham gia đón người dân ở TP.HCM về địa phương; phù hợp với năng lực tiếp nhận và phục vụ an toàn, chu đáo tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các đối tượng là người dân Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ em, ốm đau (trừ trường hợp không đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình di chuyển).

Để đảm bảo tổ chức đón, UBND tỉnh yêu cầu Ban phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Hội đồng hương cấp huyện tương ứng tại TP.HCM thống nhất địa điểm, thời gian tiếp nhận, bàn giao đón người dân về.

Mỗi nhân viên y tế là người phụ trách tổ 4 người trên xe, phối hợp với Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM kiểm tra danh sách, kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực. Đồng thời, nhận bản cam kết đã có chữ ký của người dân và chữ ký của Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM để nộp cho đại diện khu cách ly tập trung khi đến.

Đi thẳng đến khu cách ly

Quá trình đón công dân về phương tiện không dừng, không đỗ trong suốt quá trình di chuyển (chỉ dừng, đỗ khi cần thiết và đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch). Xe đón người dân về đi thẳng đến khu cách ly tập trung của địa phương (trường hợp người dân có bệnh lý nền thì đưa về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện).

Khi công dân về quê hương, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 cấp huyện thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 ngày liên tục, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo. Ngoài ra, lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 4 lần nếu kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 thì đưa đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (bệnh nhân có triệu chứng, có bệnh nền) và Phòng khám đa khoa Khu vực Điện Nam - Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam) đối với bệnh nhân không có triệu chứng để điều trị.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, tạo điều kiện cho các xe đón người dân Quảng Nam từ TP.HCM qua các chốt phòng, chống dịch được thuận lợi và đảm bảo an toàn trong quá trình được vận chuyển về quê.