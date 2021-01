Quảng Nam: Dựng làng mới cho người dân sau thảm nạn sạt lở núi

Ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND H. Nam Trà My , cho biết trong chiều nay (4.1) đã diễn ra lễ khởi công khu tái định cư cho đồng bào bị mất nhà cửa do sạt lở gây ra ở xã Trà Vân.

Theo đó, 7 hộ dân ở nóc Ông Sinh (thôn 1, xã Trà Vân) thuộc diện bị sạt lở vùi sập nhà cửa vào chiều 28.10.2020, được hỗ trợ dựng nhà mới trên khu đất rộng 3.000 m2, cũng nằm tại vị trí thôn 1 cách nóc Ông Sinh gần 500 m.

Hiện trường vụ sạt lở núi ở nóc Ông Sinh khiến 8 người tử vong vào chiều 28.10.2020. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Mẫn, mỗi hộ dân sẽ được cấp 200 m2 đất, mỗi ngôi nhà được dựng lên với giá trị khoảng 200 triệu đồng. Tất cả kinh phí đều do Hội Bảo trợ Người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam vận động tài trợ. Công trình sẽ hoàn thành bàn giao nhà trước ngày 7.2.2021. “Với tiến độ dự kiến thì người dân vùng sạt lở sẽ có nhà mới để đón tết Nguyên đán và không còn lo sống trong nhà tạm nữa”, ông Mẫn nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 28.10.2020, một vụ sạt lở núi xảy ra tại nóc Ông Sinh khiến nhiều ngôi nhà bị vùi lấp, 12 người bị thương và 8 người tử vong.

Trước đó, ngày 22.12.2020, tại thôn 2, xã Trà Dơn (H.Nam Trà My) diễn ra lễ khởi công khu tái định cư cho đồng bào bị mất nhà cửa do bão lũ, sạt lở gây ra ở xã Trà Leng (H.Nam Trà My).

Những nước mắt tuyệt vọng đầy ám ảnh trong thảm nạn sạt lở ở Trà Leng

Theo đó, 51 hộ dân thôn 1 và thôn 2 (xã Trà Leng) thuộc diện bị sạt lở, lũ quét cuốn sập nhà cửa được hỗ trợ dựng nhà mới trên khu đất rộng 6 ha ở thôn 2 (xã Trà Dơn) - cách trụ sở UBND xã Trà Leng gần 1 km. Khu vực tái định cư sẽ phân làm 80 lô đất, mỗi lô có diện tích 200 m2. Trong số 51 hộ dân được tái định cư có 15 hộ ở nóc Ông Đề.

Chiều 28.10.2020, tại nóc Ông Đề (thôn 1), xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 15 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 9 thi thể nạn nhân và đang tìm kiếm tung tích 13 người còn lại.

Sau vụ sạt lở, đầu tháng 11, ngôi làng Tắc Pát (thôn 2, xã Trà Leng) cũng bị “xóa sổ” sau một trận lũ quét kinh hoàng.