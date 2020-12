Đi lên từ trong tang thương

Mới đây, tại thôn 2, xã Trà Dơn (H.Nam Trà My, Quảng Nam) đã diễn ra lễ khởi công khu tái định cư cho đồng bào bị mất nhà cửa do bão lũ, sạt lở gây ra ở xã Trà Leng (H.Nam Trà My).