Bí thư xã Trà Leng mất tích: Cuộc gọi cuối cùng bảo em gái về tránh bão

Cùng chồng lặn lội từ H.Bắc Trà My lên hiện trường, thắp những nén hương lên từng mô đất nhỏ, chân nữ giáo viên Lê Thị Duyên (trú H.Bắc Trà My, Quảng Nam) run run vì không biết người anh của chị - ông Lê Hoàng Việt (Bí thư xã Trà Leng, huyện Nam Trà My) bị chôn vùi ở đâu bên dưới lớp đất đá này.