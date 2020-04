Quảng Nam: Khởi tố, tạm giam bị can dùng búa đánh người yêu

Ngày 23.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan vụ dùng búa đập đầu người yêu ngay tiệm cắt tóc vì bị từ chối tình cảm , đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Viết Vi Đô (33 tuổi, ở thôn An Thọ, xã Tam An, H.Phú Ninh, Quảng Nam) điều tra về hành vi giết người

Bị can Hà Viết Vi Đô tại cơ quan điều tra ẢNH: VĂN TIẾN

Cơ quan chức năng xác định tỷ lệ thương tích của chị P.T.T.S (37 tuổi, ở khối phố Ngọc Tam, P.Điện An, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), nạn nhân bị Đô dùng búa đánh, là 45%.

Như Thanh Niên đã thông tin, theo điều tra ban đầu từ cơ quan công an, Hồ Viết Vi Đô là khách quen của quán cắt tóc K.N (tại khối phố Phong Nhị, P.Điện An) do chị S. làm chủ.

Sau nhiều lần đến cắt tóc, hai người nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, quen nhau được một thời gian, cảm thấy không còn hợp nên chị S. nói lời chia tay nhưng Đô không chấp nhận và tìm mọi cách níu kéo tình cảm.

Chiều 15.4, Đô mang theo chiếc búa đóng đinh, đi xe máy BS 73K8 - 0198 từ xã Tam An ra TX.Điện Bàn tìm gặp chị S. Tuy nhiên khi gặp nhau, chị S. vẫn không đồng ý nối lại tình cảm. Bực tức vì bị từ chối, Đô lấy búa đánh nhiều nhát vào phần đầu chị S., sau đó bỏ trốn, rồi đến cơ quan công an tự thú.

Cơ quan chức năng sau đó phát hiện chị S. trong tình trạng thoi thóp, đã đưa chị đi cấp cứu; đồng thời thu giữ 1 chiếc búa trước cửa tiệm cắt tóc mà Đô khai đã dùng để đánh chị S.