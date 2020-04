TP.HCM: Xem xét xử lý hình sự nếu cản trở việc phòng dịch Covid-19

Mới đây nhất, ngày 11.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.7 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Anh Huân (23 tuổi) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ" khi đánh người bởi vì được nhắc nhở đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Huân không thực hiện, dùng tay đánh vào mặt làm ông Gia thương tích với tỷ lệ 24%.

Theo công an Q.7, bị can Huân không chấp hành Chỉ thị phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ mà còn có hành vi chống đối, do vậy Công an Q.7 khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huân để điều tra.