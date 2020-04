Bị từ chối hàn gắn tình cảm, dùng búa đập đầu người yêu trong tiệm cắt tóc

Chiều 22.4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ bị từ chối hàn gắn tình cảm, dùng búa đập đầu người yêu ngay tiệm cắt tóc , đơn vị đang tạm giữ hình sự Hồ Viết Vi Đô (33 tuổi, ở thôn An Thọ, xã Tam An, H.Phú Ninh, Quảng Nam) điều tra về hành vi giết người.