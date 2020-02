Đà Nẵng: Bị truy tố tội hiếp dâm vì yêu bé 12 tuổi tưởng đã 24 tuổi

Ngày 28.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Huỳnh Quang (32 tuổi, ngụ P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Theo điều tra, tháng 7.2019, Quang kết bạn Facebook làm quen một cô gái tên T. (ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Ban đầu, cả hai chỉ nhắn tin nói chuyện qua messenger, dần dần khi tình cảm nảy nở, Quang từ Sơn Trà lên H.Hòa Vang tìm gặp người thương ở vùng nông thôn Hòa Vang. Sau hai tháng quen biết, cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương. Ngày 11.10.2019, Quang đưa T. về phòng trọ của Quang ở P.An Hải Đông và cả hai quan hệ tình dục, trong các ngày 15 và 20.10.2019, Quang và T. tiếp tục giao cấu thêm 2 lần nữa cũng tại phòng của Quang, tổng cộng cả 3 lần T. đều đồng thuận.

Người yêu... mới tuổi 12

Theo khai nhận, khi thấy người yêu chủ động trong chuyện yêu đương, Quang đã hỏi tuổi thì T. cho biết sinh năm 1995, lúc này 24 tuổi.

Tuy nhiên, sau đó cha của T. sinh nghi nên theo dõi thì phát hiện mối quan hệ giữa Quang và T. cũng như hành vi giao cấu của cả hai.

Cha của T. đã làm đơn trình báo Công an Q.Sơn Trà và lúc này, Quang mới tá hỏa khi T. chỉ mới sinh năm 2007, vào thời điểm giao cấu, T. chỉ hơn 12 tuổi 7 tháng.

Do đó, ngày 30.11.2019, Công an Q.Sơn Trà khởi tố, bắt tạm giam Quang tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.