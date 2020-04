'Đại gia' đánh bảo vệ bệnh viện đến công an nhận quyết định khởi tố bị can

Chiều tối 21.4, tại trụ sở Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với “đại gia” đánh bảo vệ bệnh v iện khi được nhắc nhở tuân thủ quy định về phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi) về hành vi chống người thi hành công vụ , nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Nguyễn Văn Hùng tại Cơ quan công an Lâm Viên Bị can Nguyễn Văn Hùng có hộ khẩu thường trú ở P.5, Q. Gò Vấp (TP.HCM); hiện cùng vợ là bà V.T.A, ngụ tại địa chỉ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.8, TP.Đà Lạt.

Theo ông Hồ Hải Dương, Đội trưởng Đội CSĐT hình sự Công an TP.Đà Lạt, khi Viện KSND TP.Đà Lạt phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng, bị can này đang ở TP.HCM. Tuy nhiên, khi biết cơ quan tố tụng có quyết định khởi tố, bị can Hùng đã lái ô tô chở vợ từ TP.HCM về Đà Lạt và đến Công an TP.Đà Lạt trình diện trong ngày 21.4 (trước đó, bị can Nguyễn Văn Hùng hẹn sáng 22.4 sẽ đến CQĐT trình diện).

Tại trụ sở Công an TP.Đà Lạt, CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ. Bị can Hùng đọc và ký nhận quyết định khởi tố.

Hình ảnh vợ chồng bị can Nguyễn Văn Hùng tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt hôm xảy ra sự việc (trưa 9.4) Chụp màn hình Như Thanh Niên, đã phản thông tin, trưa 9.4, Nguyễn Văn Hùng lái ô tô chở vợ là V.T.A vào cổng Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt (lần 2). Như Thanh Niên, đã phản thông tin, trưa 9.4, Nguyễn Văn Hùng lái ô tô chở vợ là V.T.A vào cổng Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt (lần 2).

Khi được bảo vệ trực cổng yêu cầu hai người đo thân nhiệt và khai báo y tế để phòng, chống dịch Covid -19 theo quy định, Nguyễn Văn Hùng không hợp tác, có những lời thách thức, hăm dọa.

Dù được nhân viên của bệnh viện giải thích đang thực hiện quy định của Bộ Y tế và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19, mong hợp tác, nhưng Nguyễn Văn Hùng vẫn cố tình chạy xe vào cổng và đụng cánh tay phải của một bảo vệ tên Tú khiến gương chiếu hậu bị gập lại.

Nguyễn Văn Hùng xuống xe đấm vào mặt anh Tú 2 - 3 cái, rồi lên xe tiếp tục lái vào khu cấp cứu của bệnh viện. Sau đó, Nguyễn Văn Hùng và vợ tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm nhân viên bệnh viện.

Sau khi báo chí phản ánh vụ việc, chiều tối 10.4, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND TP.Đà Lạt đã ký các văn bản hỏa tốc, giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc.

Chiều 15.4, vợ chồng Nguyễn Văn Hùng đến bệnh viện xin lỗi Ban giám đốc bệnh viện và các nhân viên bảo vệ.