Có xử lý “đại gia” hành xử hung bạo ?

Dư luận bức xúc đặt ra nhiều nghi vấn trước vụ việc ông Nguyễn Văn Hùng, 46 tuổi, ngụ P.7, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) không hợp tác phòng, chống dịch Covid-19 lại còn đánh bảo vệ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, mặc dù đã xảy ra 10 ngày qua nhưng vẫn... chờ xử lý.

Hành vi và thái độ gây hoang mang

Theo báo cáo của Ban Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt (sau đây gọi tắt là bệnh viện), sáng 9.4, ông Hùng lái ô tô (hiệu Lexus) chở vợ là V.T.A vào cổng bệnh viện, được anh Philip (nhân viên bảo vệ) yêu cầu đo thân nhiệt và khai báo y tế . Lúc này ông Hùng nói chở người đi cấp cứu nên bảo vệ cho vào và gọi báo cho phòng cấp cứu biết. Thực tế bà A. chỉ đi khám thai bình thường. Tại đây, ông Hùng và vợ được yêu cầu đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Ông Nguyễn Văn Hùng là chồng bà V.T.A, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã du lịch canh nông tổng hợp Xuân Ái Hùng, chủ đầu tư dự án Khu du lịch (KDL) canh nông Vườn thượng uyển bay (P.10, TP.Đà Lạt). Thanh Niên số ra ngày 8.3 có bài phản ánh về dự án KDL canh nông Vườn thượng uyển bay, rộng hơn 17.000 m2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng khi mới chỉ có chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lâm Đồng, chứ chưa có giấy phép xây dựng, cũng như chưa đủ các điều kiện để đưa dự án vào kinh doanh. Liên quan dự án sai phạm này, ngày 16.3, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng trước ngày 1.5.2020.



Đến trưa cùng ngày, ông Hùng lái ô tô chở vợ vào lại bệnh viện, lúc này anh Nguyễn Anh Tú (bảo vệ trực cổng) yêu cầu 2 người Đến trưa cùng ngày, ông Hùng lái ô tô chở vợ vào lại bệnh viện, lúc này anh Nguyễn Anh Tú (bảo vệ trực cổng) yêu cầu 2 người đo thân nhiệt và khai báo y tế để phòng, chống dịch Covid-19 , thì ông Hùng không hợp tác, có những lời thách thức và hăm dọa. Báo cáo của bệnh viện gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng ghi rõ: “Người khách hàng nam (ông Hùng - PV) không nghe, cố tình chạy xe tới quệt kính chiếu hậu vào tay phải anh Tú, mở cửa xuống và nói: “Mày là thằng bố láo mày tin tao đấm vào mặt mày không” rồi nhảy vào đấm vào mặt anh Tú 2 - 3 cái ”. Ông Hùng còn mắng chửi, sau đó lên xe và hăm dọa tông xe vào bảo vệ.

Khi ô tô lên tới khu cấp cứu, ông Hùng và vợ tiếp tục chửi rủa nhân viên bệnh viện và đòi hành hung cả phó phòng điều dưỡng bệnh viện. Do đó, bệnh viện cấp báo Công an P.10, nhờ đến can thiệp. Thế nhưng, lúc 11 giờ 30, khi ông Hùng lái ô tô ra cổng bệnh viện, anh Naly trực cổng yêu cầu dừng xe để làm việc, thì ông Hùng to tiếng đòi chém. Lúc đó, cán bộ Công an P.10 có mặt nhưng không hề lập biên bản vụ việc, đứng trò chuyện với vợ chồng ông Hùng, rồi bắt tay và cho họ về trước sự ngỡ ngàng của y bác sĩ và nhân viên bệnh viện.

Trả lời Thanh Niên , bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc bệnh viện cho biết: “Hành vi và thái độ của vợ chồng ông Hùng và của Công an P.10 làm cho gần 400 nhân viên bệnh viện đang ngày đêm căng mình chống dịch Covid-19 rất hoang mang và lo lắng, không yên tâm thực hiện tốt công việc trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp”.

Ngay sau khi Thanh Niên phản ánh vụ việc, chiều tối 10.4, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND TP.Đà Lạt ký các văn bản hỏa tốc giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc. Tại Công an P.10, ông Hùng thừa nhận có đấm bảo vệ bệnh viện.

2 văn bản hỏa tốc, nhưng…

Sáng qua 18.4, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế, Phó ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng, cho biết đến nay bên TP.Đà Lạt và ngành công an vẫn chưa có báo cáo hoặc thông báo đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng việc xử lý vụ bảo vệ bệnh viện bị đánh khi yêu cầu ông Hùng đo thân nhiệt và khai báo y tế. “Trong khi các tỉnh khác xảy ra những vụ việc tương tự họ xử lý rất nghiêm, rất nhanh để răn đe. Theo tôi vụ việc này cơ quan công an phải xử lý sớm, công khai rõ ràng để cán bộ, nhân viên ngành y tế an tâm trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19”, ông Thuận bức xúc.

Có thể bị xử lý 1 trong 2 tội danh Liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay hành động và thái độ của ông Hùng là coi thường sức khỏe , tính mạng người khác và có tính chất côn đồ, vì vậy cần xử nghiêm. "Hành vi của ông Hùng có thể bị xử lý 1 trong 2 tội danh, tùy kết quả xác minh, điều tra, gồm: tội gây rối trật tự nơi công cộng; tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tình tiết có tính chất côn đồ", luật sư Hùng nhấn mạnh và khẳng định trong giai đoạn cả nước đang cố gắng phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thì không thể bỏ qua hoặc nương nhẹ bất cứ một đối tượng nào coi thường và vi phạm pháp luật. Phan Thương

Theo ông Thuận, khi ông Hùng trở lại bệnh viện lần 2 trong ngày 9.4, bảo vệ trực cổng yêu cầu đo thân nhiệt và khai báo y tế là làm đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Với những trường hợp chống đối, không hợp tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, tránh gây ảnh hưởng đến tinh thần của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế thời điểm này. Ông Thuận cho biết thêm, sáng 16.4, tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, ông có báo cáo vụ việc này và đang chờ kết quả xử lý. Thế nhưng giám đốc công an tỉnh có mặt tại buổi họp không có ý kiến gì, lãnh đạo tỉnh cũng không!

Sáng 18.4, trả lời việc vì sao tỉnh Lâm Đồng chậm xử lý vụ việc này, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nói: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh đã có văn bản hỏa tốc giao Công an tỉnh và UBND TP.Đà Lạt khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc. Còn vì sao chậm trễ xử lý, tôi sẽ hỏi lại. Theo tôi, các cơ quan chức năng cần xử lý theo đúng quy định”. Ông Việt đề nghị PV Thanh Niên gọi điện trao đổi trực tiếp với ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, để nắm cụ thể hơn. Trong buổi sáng, nhiều lần PV gọi điện và nhắn tin để hẹn làm việc nhưng đến chiều cùng ngày ông San vẫn không hồi âm.

Tiếp đó, PV trao đổi vụ việc với một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, vị này cho biết đang giao Công an TP.Đà Lạt điều tra làm rõ để xử lý, PV nên làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt. Trưa 18.4, lý giải sao chưa xử lý vụ việc khi trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng công an TP.Đà Lạt nói: “Chưa! Chưa! Anh em vẫn điều tra chưa có kết quả” và tắt máy.

Vợ chồng ông Hùng đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt xin lỗi

“Xin bác Vinh có một lời nói…”

Nhiều nơi xử nghiêm theo thủ tục rút gọn Tại một số địa phương, nhiều vụ xúc phạm, đánh lực lượng phòng, chống dịch Covid-19… ngay lập tức bị truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn mà TAND tối cao đã có văn bản hướng dẫn. Điển hình là ngày 10.4, TAND H.Tiên Yên (Quảng Ninh) tuyên phạt Đào Xuân Anh 9 tháng tù (có hành vi vi phạm chiều 4.4); ngày 14.4, TAND H.Yên Phong (Bắc Ninh) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quýnh 1 năm tù (vi phạm chiều 7.4); chiều 15.4, TAND TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) tuyên phạt Nguyễn Công Trinh 9 tháng tù và Kiều Văn Thanh 12 tháng tù (vi phạm vào tối 9.4) về cùng tội "chống người thi hành công vụ"… Ngày 11.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.7 (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Anh Huân (23 tuổi) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ" do đánh nhân viên bảo vệ khu dân cư khi được nhắc phải đeo khẩu trang. Ngày 17.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Đống Đa (TP.Hà Nội) tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Dũng (34 tuổi) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ, vì có hành vi tấn công, bóp cổ 1 công an viên trong Tổ công tác làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, khi anh này nhắc nhở Dũng đeo khẩu trang. Phan Thương

Sau gần 1 tuần xảy ra vụ việc, chiều 15.4 vợ chồng ông Hùng mới đến bệnh viện nói lời xin lỗi (có sự chứng kiến của PV Thanh Niên). Bà A. thay mặt chồng nói: "Do hôm đó (9.4) chồng con nóng nảy nên đã có xô xát với bảo vệ bệnh viện. Nên hôm nay vợ chồng con đến đây để được nói lời xin lỗi ban giám đốc, nhân viên và tất cả anh em bảo vệ bệnh viện". Bà A. cho biết thêm, khi vào lại bệnh viện lấy kết quả được nhắc đo thân nhiệt nhưng do hiểu lầm và nóng nảy nên ông Hùng hành động không đúng. "Con xin bác Vinh (Giám đốc bệnh viện Nguyễn Xuân Vinh) có một lời nói với công an tỉnh và TP giúp cho vợ chồng con bớt phải vào vòng lao lý", bà A. nói.

Ghi nhận lời xin lỗi, tuy nhiên bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh nói: “Việc phân biệt đúng sai, phải trái cũng như mức độ phạm lỗi của vợ chồng ông Hùng về vụ việc ngày 9.4 thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng”.