Quảng Nam: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 liên quan đến một phụ nữ né chốt

Chiều 17.8, Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác mà chị P.T.D (29 tuổi, ở tổ 2 thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình) có liên quan.

Theo Công an H.Thăng Bình, do chị D. đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) nên phải chờ khỏi bệnh mới xem xét khởi tố bị can.

Trước đó, chiều 16.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Thăng Bình thông tin chị P.T.D. dương tính với Covid-19.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 24.7 đến ngày 11.8, chị D. buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường, TP.Đà Nẵng. Sáng 12.8, chị D. được test nhanh tại chợ đầu mối cho kết quả âm tính Covid-19. Khoảng 11 giờ cùng ngày, chị D. đi xe máy về nhà (ở Quảng Nam), nhưng khi gần đến chốt kiểm dịch thì "né" chốt đi vào đường tránh nhỏ, không khai báo y tế tại chốt.

Về đến nơi, chị D. tự cách ly tại nhà mà không đến trạm y tế để khai báo y tế.

Trong vòng 3 ngày sau đó, chị D. ở nhà, chỉ tiếp xúc với 4 người thân trong gia đình (gồm ba mẹ chồng, chồng và con). Sau khi có triệu chứng ho có đờm, đau mỏi lưng, sáng 15.8 chị D. được chồng chở đến Bệnh viện đa khoa Thăng Hoa; kết quả test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính với Covid-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam sau đó lấy mẫu xét nghiệm PCR, khẳng định chị D. dương tính Covid-19.

Ngoài ra, 4 F1 liên quan đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 2 trường hợp âm tính và 2 trường hợp dương tính Covid-19 (là con và chồng) đã chuyển vào Bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc Thạch cách ly, điều trị.