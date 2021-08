Quảng Nam lần thứ 7 kiến nghị Bộ TN-MT đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Khai thác vàng trái phép Bồng Miêu còn là “vấn đề dai dẳng" Mới đây, sau chuyến kiểm tra thực tế tại mỏ vàng Bồng Miêu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng vấn đề khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu chưa được giải quyết tận gốc, còn là "vấn đề dai dẳng". Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra tình hình khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu ẢNH: MẠNH CƯỜNG Vì vậy, ông Thanh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì xây dựng phương án xử lý triệt để những kẻ tổ chức, cầm đầu với tinh thần không khoan nhượng; tăng cường công an chính quy về xã Tam Lãnh hoặc điều động có thời hạn. Ngoài ra, ông Thanh cũng yêu cầu lực lượng công an phối hợp một số lực lượng chức năng H.Phú Ninh không cho các phương tiện chở người và các máy móc, nhu yếu phẩm vào khu vực khai thác vàng trái phép. Đồng thời, giao Sở TN-MT đăng ký làm việc trực tuyến với Bộ TN-MT trong thời gian sớm nhất để thống nhất vấn đề đóng cửa mỏ Bồng Miêu và triển khai một số việc cấp bách, trước mắt.