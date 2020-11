Quảng Nam: Nhiều điểm sạt lở trở lại, sơ tán 13.000 người dân

Chiều 14.10, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh này đã tổ chức di dời, sơ tán 23.687 hộ dân với gần 72.000 người để phòng tránh bão số 13, ngập lụt và sạt lở đất.

Rào chắn tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra sạt lở ẢNH: C.X

Cập nhật đến 17 giờ cùng ngày, các huyện Núi Thành, Đại Lộc, Tiên Phước, Phước Sơn, Hiệp Đức, Đông Giang, Nam Trà My đã sơ tán gần 13.000 người đề phòng xảy ra sạt lở đất.

Trong đó, sơ tán xen ghép 1.461 hộ với 4.632 nhân khẩu và sơ tán tập trung 2.243 hộ với 8.146 nhân khẩu. Chỉ tính riêng H.Nam Trà My, nơi xảy ra nhiều vụ sạt lở gần đây, số người sơ tán hơn 6.000 người.

Để ứng phó với bão số 13, tỉnh Quảng Nam đã sơ tán xen ghép 16.741 hộ với 48.272 nhân khẩu và sơ tán tập trung 1.622 hộ với 5.315 nhân khẩu. Phần lớn ở các đơn vị phía bắc của tỉnh như TX.Điện Bàn, TP.Hội An và Duy Xuyên.

Để chủ động ứng phó với lũ lụt, tỉnh này cũng đã sơ tán tập gần 5.500 người. Trong đó, sơ tán xen ghép 1.451 hộ với 5.029 người, sơ tán tập trung 158 hộ với 446 người, chủ yếu ở H.Đại Lộc.

Nhiều điểm sạt lở trở lại

Trong khi đó, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, đến chiều tối 14.11, vẫn còn nhiều tuyến đường bị ách tắc chưa khắc phục xong thì mưa lớn tiếp tục trút xuống gây sạt lở trở lại.

Khắc phục các điểm sạt lở ẢNH: C.X

Cụ thể, tuyến đường Trường Sơn Đông ách tắc đường tại 5 vị trí gồm: Km 117+202, Km 118, Km 118+400, Km 121+260, Km122; đứt đường tại Km 125+900 do sạt lở. Trên tuyến Quốc lộ 40B, tại Km 66 đoạn qua xã Trà Tân (H.Bắc Trà My) - nơi xảy ra vụ sạt lở vùi lấp 4 người vừa qua, trong đó 3 người bị thương, 1 người mất tích đã thông xe một vệt vào chiều 14.11. Tuy nhiên do trời mưa nên có thể tiếp tục sạt lở; lực lượng chức năng đã rào chắn 2 đầu không cho người và phương tiện qua lại.

Hiện tại vẫn chưa tìm kiếm được một người mất tích nói trên dù lực lượng đã cố gắng tìm kiếm. Địa phương đã quyết định dừng tìm do trời mưa, nguy cơ sạt lở cao. Bên cạnh đó, trên tuyến Quốc lộ 24C, hiện đang ách tắc đường Km 82+500, đoạn qua xã Trà Nú (H.Bắc Trà My). Điểm ách tắc này rất nguy hiểm vì đất đá ở taluy dương tiếp tục rơi xuống đường và nguy cơ sạt lở rất cao.