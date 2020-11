Bão số 13: Sơ tán 1.000 người, khuyến cáo dân Lý Sơn không ra đường

Ông Đặng Tấn Thành, Phó chủ tịch UBND H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng bão số 13, khoảng 9 giờ sáng 14.11, đảo này đã xuất hiện gió mạnh cấp 8, cấp 9, biển động, mưa rất lớn. Vì vậy, đảo Lý Sơn đã di dời 280 hộ/1.000 người đến nơi an toàn, trước khi bão đổ bộ vào. Học sinh trên đảo được tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Bão số 13 chỉ còn cách đất liền 200 km, sức gió giật cấp 16

Biển động ở đảo Lý Sơn sáng 14.11 Ảnh: V.Mịnh

Ngoài ra, để ứng phó bão số 13, đảo Lý Sơn cấm tất cả tàu thuyền ra biển, phải đưa vào cảng neo đậu hơn 600 tàu thuyền ngư dân, tàu chở khách, tàu vận chuyển hàng hóa, ca nô, bè nuôi hải sản, tránh thiệt hại.

Trưa 14.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn khẩn chỉ đạo ứng phó với bão số 13. Công văn này có ghi, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng biển Quảng Ngãi trong 24 giờ tới có gió mạnh cấp 9, 10, giật cấp 11, 12; biển động dữ dội, còn đất liền có gió tây bắc cấp 5, giật cấp 6, 7; vùng ven biển cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, 9, riêng vùng ven biển phía bắc của tỉnh (khu vực Dung Quất) có gió mạnh cấp 7, 8, giật cấp 9, 10.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cùng Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản, tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển, cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc quay về bờ ngay để neo đậu an toàn. Tổ chức neo đậu tàu, thuyền, lồng bè an toàn; chủ động đưa tàu nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn.

Chính quyền vận động các chủ tàu thuyền vào bờ tránh thiệt hại khi bão đổ bộ Ảnh: V.Mịnh

Riêng với đảo Lý Sơn, UBND tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân đảo không ra khỏi nhà, nơi cư trú kể từ 12 giờ ngày 14.11, để đảm bảo an toàn tính mạng cho đến khi hết gió mạnh dưới cấp 6.

Để giảm thiệt hại do bão số 13, các địa phương tỉnh Quảng Ngãi được lệnh kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ bị chia cắt đến nơi an toàn; cảnh báo sạt lở ở các huyện: Sơn Tây, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà; vùng trũng thấp tại các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và TX.Đức Phổ.