Quảng Nam: 'Nữ quái' giả cán bộ nhà nước lừa cụ bà 70 tuổi trộm tiền, vàng

Chiều 19.4, Công an H.Núi Thành (Quảng Nam, liên quan đến việc giả cán bộ nhà nước trộm tài sản, Cơ quan CSĐT Công an H.Núi Thành đã tống đạt khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thịnh (32 tuổi, ở TT.Phú Thịnh, H.Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản