Quảng Nam: Sơ tán dân, hai cán bộ mất tích vì sạt lở núi

Sau bão số 9, nhiều người dân ở xã An Hòa, huyện miền núi An Lão (Bình Định) bị kẹt trong lũ nên đã liên tục gọi điện, lên mạng xã hội Facebook cầu cứu.

Một gia đình 4 người trên đường quay về nhà vì lo lắng bão số 9 thổi tốc mái, không may gặp nạn giữa thời tiết xấu, gió lớn. May mắn, cả 4 người đã được công an phường đưa về nơi an toàn.