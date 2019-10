Quảng Nam: Nam Trà My bị cô lập sau bão số 5

H.Nam Trà My bị cô lập do bão số 5

Sáng 31.10, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết ảnh hưởng của bão số 5, từ chiều 30.10 đến 9 giờ ngày 31.10, trên địa bàn H.Nam Trà My xảy ra đợt mưa rất lớn kéo dài kèm gió đã gây ra thiệt hại về công trình, hạ tầng giao thông và gây ra các thiệt hại khác trên địa bàn huyện.

Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5 đã gây sạt lở nhiều tuyến đường tại huyện vùng cao Phước Sơn ẢNH: Đ.HOA

Đặc biệt, tuyến QL40B, đoạn thuộc địa phận H.Bắc Trà My đi Nam Trà My qua sông Trường và sông Nước Oa nước lớn nhanh, bị chia cắt nên xe không lưu thông được. Ngoài ra, tuyến QL40B có 7 vị trí sạt lở nhỏ, trong đó có 2 vị trí đất tràn ra hơn nửa đường. Mưa lũ gây cô lập hoàn toàn H.Nam Trà My.

Theo ông Bửu, huyện đã cùng cơ quan chức năng trực tiếp đi kiểm tra tình hình mưa lớn trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế việc đi lại; các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở phải khẩn trương di dời đến nơi an toàn.

UBND H.Nam Trà My đề nghị Sở GTVT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Xí nghiệp quản lý bảo trì đường bộ QL 40B tăng cường lực lượng, phương tiện cơ giới ứng trực để kịp thời xử lý sạt lở, nhằm đảm bảo lưu thông trên tuyến QL 40B đi Nam Trà My.

Nhiều cây xanh trên địa bàn TP.Tam Kỳ bị gió đánh ngã ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND H.Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết đang cử lực lượng chức năng kiểm tra, rà sóa những điểm sạt lở trên địa bàn huyện, đặc biệt ở tuyến giao thông Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc sau khi bão gây mưa to, gió lớn.

Ông Đinh Văn Qua, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết hiện trên tuyến đường vào ba xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc có rất nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngoài sạt lở trên tuyến đường đi vào trung tâm xã hiện có rất nhiều khu vực trên địa bàn xã Phước Thành nhà của của người dân bị sạt lở hoặc bị đất đá trôi vào nhà. Trong trường hợp mưa lớn sẽ tiếp tục di dời người dân.

Lốc xoáy làm tốc mái hàng chục ngôi nhà

Ông Lê Tấn Bảo, Phó chủ tịch UBND xã Duy Thành (H.Duy Xuyên, Quảng Nam), cho biết khoảng 6 giờ 45 phút ngày 31.10, trên địa bàn xã xuất hiện một cơn lốc xoáy với cường độ mạnh kèm theo mưa rất to.

Theo ông Bảo, qua thống kê sơ bộ cho thấy, lốc xoáy đã làm 4 người dân ở địa phương bị thương nhẹ và ít nhất 50 ngôi nhà bị tốc mái một phần (chủ yếu tại 2 thôn Vân Quật và Thi Thại).

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy ẢNH: NAM THỊNH

Hiện nay, chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng thanh niên xung kích tập trung hỗ trợ những hộ dân có nhà bị tốc mái nhanh chóng khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo nhanh của UBND H.Nam Trà My, tại thôn 3 (xã Trà Mai) có 1 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn; 2 nhà dân ở làng Tắk Lang (xã Trà Linh) bị sạt lở; tại thôn 1 (xã Trà Dơn) có 1 nhà dân đất sạt lở tràn vào nhà.

Tuyến QL40B, địa phậ H.Bắc Trà My đi Nam Trà My qua sông Trường và sông Nước Oa nước lớn nhanh, bị chia cắt khiến huyện vùng cao Nam Trà My bị cô lập hoàn toàn ẢNH: NAM THỊNH

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đã có nhiều cây xanh ngã đổ. Cụ thể là tại các tuyến đường như Lê Lợi, Trần Phú, Hùng Vương… Dọc theo quốc lộ 1 (đoạn thuộc đường tránh Nguyễn Hoàng) cũng có nhiều cây keo ngã ra đường; trong sáng cùng ngày, lực lượng CSGT Công an tỉnh tiến hành dọn dẹp để đảm bảo giao thông.