Quảng Nam: Uống rượu về, con rể cầm cây nứa đâm cha vợ tử vong

Sáng nay 13.9, thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng công an H.Nam Giang (Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng con rể đâm cha vợ tử vong . Hiện lực lượng công an huyện đang phối hợp với công an tỉnh bảo vệ hiện trường, khám nghiệm để điều tra.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 12.9, nghi can Un Chinh (42 tuổi, ở thôn 58, xã Đắc Pre, H.Nam Giang) đi uống rượu về đã đến nhà cha vợ là ông Pơloong Lâu (63 tuổi, ở cùng địa phương) để tìm đánh vợ mình là chị N. (39 tuổi), do hai vợ chồng có mâu thuẫn trước đó.

Biết Chinh say rượu qua tìm mình gây sự, khi thấy chồng, chị N. đã bỏ đi nơi khác. Không tìm thấy vợ, Chinh gây gổ với ông Pơloong Lâu. Sự việc lên đỉnh điểm, Chinh đã cầm cây nứa dài khoảng 1 m đâm vào cổ ông Lâu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đắc Pre có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ tại chỗ nghi can Un Chinh và bàn giao lại cho Công an H.Nam Giang tiếp tục điều tra, xử lý. Hiện vụ việc con rể đâm cha vợ tử vong đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.