Quảng Nam: Yêu cầu xử lý nghiêm ca nhiễm Covid-19 về từ TP.HCM bất hợp tác

Chiều 12.7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tại cuộc họp giao ban đầu tuần vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh giao Công an tỉnh phối hợp Sở Y tế kiểm tra, làm rõ thông tin người đàn ông trở về từ TP.HCM, Hà Nội dương tính Covid-19 bất hợp tác với lực lượng chức năng khi xuống sân bay Đà Nẵng

Ông Thanh cũng yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu kết quả xác minh, xác định người này cố tình vi phạm trong khai báo dịch tễ , gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng và các địa phương khác.

Ngoài ra, ông Thanh cũng yêu cầu Công an tỉnh phối hợp Sở Y tế xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh căn cứ hành vi, hậu quả để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19 , làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh hoặc để xảy ra dịch bệnh.

Cũng tại cuộc họp giao ban, ông Lê Trí Thanh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, liên hệ với Hội đồng hương Quảng Nam tại các tỉnh, thành phố phía Nam để hỗ trợ cho bà con Quảng Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh khó khăn để bà con yên tâm, vượt qua khó khăn.

Như Thanh Niên đã thông tin, ông là N.T.D. (49 tuổi, địa chỉ thường trú tại đường số 3 khu dân cư Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM), quản lý điều hành dự án bất động sản, được xác định dương tính Covid-19.

Theo thông tin lịch trình di chuyển của ông D. do Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng công bố thì lúc 12 giờ 45 ngày 4.7, ông D. từ TP.HCM về sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN 128. Tại sân bay Đà Nẵng, kiểm dịch viên y tế và các lực lượng chức năng yêu cầu ông D. thực hiện cách ly tập trung theo quy định do đến từ TP.HCM nhưng người này không đồng ý, không hợp tác.

Sau đó, ông D. xin được cách ly tạm 1 đêm tại Đà Nẵng để sáng hôm sau sẽ bay trở vào TP.HCM. Ngành chức năng tại sân bay đã đưa ông D. về khu cách ly tại khách sạn số 150 đường Võ Nguyên Giáp (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Đến sáng 5.7, ông D. nói cần về TP.Hà Nội do nhà ở TP.Hà Nội và ông bay chuyến bay số hiệu QH 104 đến sân bay Nội Bài lúc 10 giờ 35 cùng ngày. Lúc 13 giờ 25 phút ngày 6.7, ông D. bay từ TP.Hà Nội về sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay số hiệu VN 171. Khi làm thủ tục phân luồng tại sân bay, do ông D. đến từ Hà Nội nên không bị yêu cầu cách ly tập trung.

Sau đó, ông D. vào lưu trú tại một villa ở P.Tân An (TP.Hội An, Quảng Nam) đã được công ty thuê trước và tiến hành khai báo y tế. UBND P.Tân An đã ra quyết định cách ly tại nhà đối với ông D. trong thời gian 14 ngày.

Tối 7.7, ông D. có triệu chứng sốt. Sáng 10.7, do thấy trong người vẫn còn triệu chứng mệt mỏi, nóng mũi, đau đầu nên ông D. đã gọi điện liên hệ với y tế địa phương và được đưa lên Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (đóng tại TX.Điện Bàn, Quảng Nam) để lấy mẫu test nhanh và kết quả cho thấy ông dương tính Covid-19. Hiện ông N.T.D. đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại H.Núi Thành, Quảng Nam).