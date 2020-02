Quảng Ngãi cách ly 227 lao động người Trung Quốc

Ngày 4.2, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang cách ly 227 lao động người Trung Quốc quay trở lại Việt Nam làm việc.

Tất cả các lao động ở xung quanh các doanh nghiệp thuộc KKT Dung Quất đều phải kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc Ảnh: T.Phương

Sáng 4.2, tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh này do ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Tỉnh Quảng Ngãi đã lên phương án xây dựng 4 tình huống phòng, chống dịch bệnh do virus Corona.

Để chủ động trong công việc phòng chống dịch bệnh do virus Corona , Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu báo cáo cụ thể số lượng người, thời gian… các tàu nước ngoài đến nhận, nhập hàng. Đồn biên phòng sẽ cùng cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra thân nhiệt, các triệu chứng lâm sàng như ho, sốt…

Theo thống kê của ngành chức năng, mỗi tháng có khoảng 12 - 15 tàu thuyền nước ngoài đến Cảng Dung Quất với khoảng 400 lượt thuyền viên và người nước ngoài.

Việc tạm thời cách ly đối với các lao động người Trung Quốc quay lại Việt Nam làm việc (như nói trên) là nhằm phát hiện bệnh (nếu có), để kịp thời điều trị, tránh lây lan dịch bệnh.