Quảng Ngãi: Khởi tố nghi can chém công an khi bị thu giữ hung khí

Ngày 13.3, Công an H.Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Văn Thiện (41 tuổi, trú ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn), bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ