Quảng Ngãi: Ngăn chặn các nhóm thanh niên hẹn nhau hỗn chiến

Ngày 29.12, Công an H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết, vào đêm 27.12, đơn vị kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt giữ hàng chục thanh niên mang theo hung khí hẹn nhau hỗn chiến tập thể.

Nguyên nhân 2 nhóm thanh niên này hẹn nhau hỗn chiến là vì mâu thuẫn nhau nên thách nhau trên… Facebook, hẹn chỗ hỗn chiến.

Hai nhóm hẹn nhau hỗn chiến bị Công an H.Nghĩa Hành triệu tập làm rõ Ảnh: T.Hải Theo đó, nhóm thanh niên ở H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) có 14 người, nhóm thanh niên ở H.Nghĩa Hành có 13 người. Hai nhóm này mang theo mã tấu, dao, tuýp sắt… hẹn nhau đến vùng giáp ranh hai huyện nói trên để hỗn chiến, "phân cao thấp". Theo đó, nhóm thanh niên ở H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) có 14 người, nhóm thanh niên ở H.Nghĩa Hành có 13 người. Hai nhóm này mang theo mã tấu, dao, tuýp sắt… hẹn nhau đến vùng giáp ranh hai huyện nói trên để hỗn chiến, "phân cao thấp".

Thời điểm đó, sau khi nắm bắt tình hình, Công an H.Nghĩa Hành triển khai lực lượng, bao vây ngăn chặn, bắt giữ, không để xảy ra tình trạng hỗn chiến bằng hung khí.

Theo đó, công an thu giữ hàng chục hung khí. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong nhóm này có cả nữ đi theo xúi giục, đánh nhau, một số thanh niên đã sử dụng ma túy. Vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Hành điều tra làm rõ.

Nhóm thanh, thiếu niên tuổi còn rất trẻ đã hẹn nhau dùng hung khi hỗn chiến Ảnh: T.Hải

Trước đó, vào đêm 18.12, tại H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), công an địa phương huy động hàng chục chiến sĩ để ngăn chặn khoảng 70 thanh niên tụ tập hẹn nhau hỗn chiến tập thể.

Vụ việc được phát hiện khi tổ tuần tra Công an H.Tư Nghĩa phát hiện tại TT.La Hà, H.Tư Nghĩa, một nhóm khoảng 40 người đi trên nhiều xe mô tô, mang theo hung khí nên truy đuổi.

Lúc này, Công an H.Tư Nghĩa cũng xác minh nhanh một nhóm thanh niên khác đang tụ tập tại xã Nghĩa Trung, H.Tư Nghĩa, đã triển khai lực lượng ngăn chặn, truy bắt. Nhờ ngăn chặn kịp thời nên không xảy ra chuyện đáng tiếc.

Trong đêm 18.12, Công an H.Tư Nghĩa bắt 8 thanh niên, sáng hôm sau triệu tập làm việc với 5 thanh niên, thu 21 đao tự chế và kiếm các loại, 20 vỏ chai bom xăng cùng nhiều xe mô tô.

Các thanh niên này khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm của Võ Thành Danh, trú H.Tư Nghĩa cầm đầu, huy động 27 thanh niên hẹn nhau hỗn chiến với nhóm thanh niên trên 40 người ở TP.Quảng Ngãi do Lê Quang Huy trú P.Nghĩa Lộ cầm đầu.

Vụ hỗn chiến ở bờ kè sông Trà Khúc, TP.Quảng Ngãi được cảnh sát 113 ngăn chặn Ảnh: T.Hải

Theo lãnh đạo Công an H.Tư Nghĩa, trong số các thanh niên hẹn nhau hỗn chiến tập thể, có người đã có tiền án, tiền sự về tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.