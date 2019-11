Quảng Ngãi sáp nhập 2 huyện và 16 xã

Theo đó, giai đoạn 2019 - 2021 sẽ sáp nhập H.Tây Trà với H.Trà Bồng, lấy tên là H.Trà Bồng. Giai đoạn này, 16 xã trong tỉnh sẽ sáp nhập thành các xã khác, trong đó, H.Bình Sơn sáp nhập xã Bình Thới với TT.Châu Ổ thành TT.Châu Ổ; xã Bình Phú với xã Bình Tân thành xã Bình Tân Phú; xã Bình Thanh Đông với xã Bình Thanh Tây thành xã Bình Thanh.

H.Trà Bồng sáp nhập xã Trà Quân với Trà Khê thành xã Sơn Trà; xã Trà Nham với Trà Lãnh thành xã Hương Trà; xã Trà Trung với Trà Thọ thành xã Trà Tây.

H.Tư Nghĩa, sáp nhập xã Nghĩa Thọ với Nghĩa Thắng thành xã Nghĩa Thắng.

H.Ba Tơ tách xã Ba Chùa, nhập một phần vào TT.Ba Tơ, phần còn lại nhập vào xã Ba Dinh.

Riêng H. Lý Sơn thì giải thể hành chính 3 xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình, thành lập chính quyền một cấp.