Quảng Ninh: 2 công nhân ngành than tử nạn dưới hầm sâu

Chiều 20.3, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH Quảng Ninh cho biết, trong 2 ngày 19 và 20.3, tại Công ty than Hà Lầm và Công ty than Mông Dương (Tập đoàn Công nghiệp, Than khoáng sản Việt Nam) đã xảy ra các vụ tai nạn lao động khiến cho 2 công nhân thiệt mạng

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 ngày 20.3, tại lò chợ số 1 (mức -160 m), vỉa 10a cánh Đông, thuộc Công ty than Mông Dương (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra vụ lở than, làm vùi lấp 1 công nhân.

Nhận được thông tin vụ việc, Công ty than Mông Dương đã huy động lực lượng cứu hộ tại chỗ gần 20 người tới hiện trường, đưa công nhân bị nạn ra ngoài.

Sau khoảng 30 phút, công nhân bị mắc kẹt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả nhưng nạn nhân đã tử vong.

Danh tính công nhân thiệt mạng được xác định là anh Bùi Đức Vượng (28 tuổi, trú tại xã Đồng Rui, H.Tiên Yên, Quảng Ninh).

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do trong quá trình tải than trong lò chợ, anh Vượng bị than trôi vùi lấp gây tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 50 ngày 19.3, tại lò thông gió mức -80 m, khu 6 vỉa 10, thuộc Công ty than Hà Lầm (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ lở than, làm vùi lấp một công nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã đưa nạn nhân ra ngoài và đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nam công nhân đã không qua khỏi.

Danh tính công nhân thiệt mạng được xác định là anh Nguyễn Văn Huy (33 tuổi, quê quán Nghệ An).

Ngay trong ngày 20.3, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng công an, viện kiểm sát vào cuộc điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Trong thời gian gần đây, ngành than tại Quảng Ninh liên tục xảy ra các vụ tai nạn lao động hầm lò.