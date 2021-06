Quảng Ninh: Đoàn tàu chở than bị đứt toa, húc trúng bé trai 14 tuổi

Ngày 3.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại khu vực P.Vàng Danh (TP.Uông Bí, Quảng Ninh), liên quan đến việc một đoàn tàu hỏa bị đứt toa, khiến 1 bé trai 14 tuổi bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày hôm nay (3.6). Theo đó, đoàn tàu của Công ty kho vận Đá Bạc Uông Bí (Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam) khi đang trên đường vào ga Vàng Danh để ăn than, thì bất ngờ 6 toa bị đứt và trôi tự do trên đường ray, ngược lại về hướng ga Lan Tháp ở phía sau với tốc độ cao. Khi tới khu vực đường tránh, những toa tàu này bất ngờ bị lật rồi húc tung bờ tường ngăn cách giữa nhà ga và đường dân sinh.