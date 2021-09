Quảng Ninh mở lại hoạt động du lịch nội tỉnh từ hôm nay, 21.9

Bắt đầu từ hôm nay 21.9, tỉnh Quảng Ninh cho phép các hoạt động du lịch nội tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 , tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, tỉnh Quảng Ninh ưu tiên áp dụng các mô hình du lịch không gây rủi ro về dịch bệnh cho cộng đồng dân cư, các sản phẩm du lịch giá trị gia tăng cao. Khuyến khích các tour du lịch lưu trú dài ngày, khép kín. Nhân viên phục vụ các tour du lịch ngoại tỉnh cũng phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, thực hiện xét nghiệm định kỳ và làm việc theo mô hình “3 tại chỗ”. Việc giám sát quy định phòng dịch đối với các hoạt động du lịch phải có sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Được biết, 9 tháng của năm 2021, do chịu nhiều tác động của dịch Covid -19, Quảng Ninh đón gần 2,6 triệu lượt khách, giảm 56,1% cùng kỳ 2020, bằng 31,9% so với kịch bản (8,1 triệu lượt khách). Tổng doanh thu du lịch đạt 5.045 tỉ đồng, giảm 59,1% cùng kỳ 2020 đạt 31,1% so với kịch bản (kịch bản 16.200 tỉ đồng).