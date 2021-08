Quảng Trị: Bắt quả tang nghi phạm vận chuyển 60.000 viên ma túy giữa đêm khuya

Được biết, việc bắt giữ này nằm trong kế hoạch tăng cường đấu tranh, triệt xóa các đường dây, điểm, tụ điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào do Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) chủ trì phối hợp Đồn biên phòng Thuận (Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Đội trinh sát đặc nhiệm, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Đội kiểm soát ma túy (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị), Phòng PC 04, Công an huyện Hướng Hóa, Công an xã Tân Thành và Công an xã Tân Long (Công an tỉnh Quảng Trị) thực hiện.