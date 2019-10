Quảng Trị chi gần 15 tỉ đồng để lắp camera giám sát trên đường phố

Ngày 2.10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết UBND tỉnh này đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống camera giám sát trật tự an toàn giao thông, kết hợp giám sát an ninh trật tự tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Camera an ninh lắp ở các tuyến phố trọng điểm thể hiện tính ưu việt trong việc phòng chống tội phạm.

Theo đó, quy mô đầy tư gồm 1 trung tâm xử lý, lưu trữ dữ liệu; 1 trung tâm khai thác, sử dụng lưu trữ dữ liệu; 10 trạm trung tâm khai thác dữ liệu đặt tại Phòng Cảnh sát giao thông và Công an 9 huyện, thị xã, thành phố; 72 trạm camera giám sát an ninh trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh; thuê đường truyền cáp quang kết nối hệ thống.