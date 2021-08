Quảng Trị: Đột kích karaoke Hoàng Tử, phát hiện 10 người dương tính với ma túy

Ngày 14.8, Công an TP.Đông Hà cho hay, rạng sáng cùng ngày, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Nguyễn Viết Ánh (Trưởng Công an TP.Đông Hà), lực lượng phản ứng nhanh Công an TP.Đông Hà bất ngờ ập vào cơ sở Karaoke Hoàng Tử, phát hiện tại 2 phòng hát có 11 người đang hát karapoe và có biểu hiện sử dụng trái phép các chất ma túy