Quảng Trị: Lo cháy mùa khô

Ông Nguyễn Duy Thự, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Hiếu Bắc, cho biết trong nhiều cuộc họp với xã viên, đơn vị đã quán triệt bà con không nên đốt rơm rạ sau thu hoạch. Bởi cách thức “vệ sinh đồng ruộng” này lợi bất cập hại: vừa gây ô nhiễm môi trường , lại dễ xảy ra sự cố điện. Hợp tác xã cũng “dọa” sẽ xử lý nếu có ai vi phạm. “Nhưng với Trạm biến áp Hiếu Bắc cũng như nhiều trạm biến áp khác đặt giữa đồng lúa như hiện nay, chúng tôi kiến nghị ngành điện nên xây dựng thêm rào chắn, tường chắn. Có vậy mới tăng thêm độ an toàn, và không gây nguy hiểm cho trâu bò và cả con người”, ông Thự đề xuất.

Anh Hồ Văn Tiên (một người dân địa phương) nói thẳng, cháy rừng chủ yếu do bà con thiếu ý thức trong quá trình làm nương rẫy. Ông Hồ Xuân Ninh, Phó chủ tịch UBND TT.Krông Klang, cho biết địa phương đã phối hợp tuyên truyền cho bà con, trỉa hoặc phát nương rẫy thì phải dọn thực bì, hạn chế tình trạng để thực bì nằm dưới đường dây điện. “Nhưng cứ đến hẹn lại... lo”, ông Ninh nói.

Trước mối hiểm nguy về cháy nổ, mất an toàn lưới điện do “nạn” đốt rơm rạ, thực bì gây ra, ngành điện Quảng Trị và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp. Điện lực Quảng Trị gửi văn bản đến các đơn vị trực thuộc yêu cầu áp dụng nhiều biện pháp đảm bảo an toàn điện, lưu ý nhân viên tăng cường kiểm tra hành lang lưới điện, nhất là các khu vực người dân có hoạt động đốt thực bì… Doanh nghiệp và các hộ gia đình được khuyến cáo hạn chế sử dụng thiết bị điện có công suất cao trong thời tiết cực đoan, dễ dẫn đến quá tải, cháy nổ. Ngoài ra, một số nơi cũng phải “để mắt” đến như khu vực trẻ em hay thả diều (có thể vướng vào lưới điện), có hoạt động khai thác tiềm ấn nguy cơ…