Quảng Trị: Một F0 vượt cạn thành công trong khu điều trị Covid-19 tập trung

Đà Nẵng hồi sức tích cực cứu sống con thai phụ nhiễm Covid-19 Ngày 5.9, bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) H.Hòa Vang (Đà Nẵng), cho biết đơn vị vừa cứu sống một bé sơ sinh suy hô hấp, con của 1 thai phụ mắc Covid-19 nhưng sản phụ không biết mình nhiễm bệnh. Hôm nay, mẹ con sản phụ đang được xem xét cho xuất viện. Sức khỏe cả 2 mẹ con sản phụ đã ổn định, xét nghiệm khẳng định âm tính đảm bảo điều kiện xuất viện TTYT H.Hòa Vang cung cấp Trước đó, ngày 28.8, chị L.T.M.M (26 tuổi, ở TP.Đà Nẵng) đến sinh con tại BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Tại đây, xét nghiệm nhanh phát hiện chị M. dương tính Covid-19 nên đã chuyển đến sinh tại TTYT Hòa Vang. Chị M. (BN 411171) có tiền sử đái tháo đường từ tuần 25 của thai kỳ, suy thai mạn tính. Bác sĩ Vĩnh cho biết, TTYT H.Hòa Vang phối hợp với ê kíp BV Phụ sản Nhi phẫu thuật thành công. Tuy nhiên, sau sinh phát hiện cháu bé không thở, các y bác sĩ đã hồi sức bóp bóng, đặt nội khí quản thở máy. Sau đó, bé dần cải thiện hơn, có nhịp tự thở, được rút nội khí quản cho thở không xâm lấn qua ngạnh mũi và chuyển phòng hồi sức sơ sinh. Theo bác sĩ Vĩnh, bé bị ngạt, chào đời lúc mới 35 tuần tuổi (sinh non), cân nặng 2 kg. Vừa chào đời đã hạ đường huyết và chịu phơi nhiễm Covid-19... Ngay sau sinh, bé được tạo điều kiện “da kề da” cùng mẹ, được hỗ trợ thở máy không xâm lấn qua ngạnh mũi... Hiện tại, cả 2 mẹ con đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 và đủ điều kiện để xuất viện; sản phụ này đã âm tính 3 lần. Trước đó, đợt dịch năm 2020, TTYT H.Hòa Vang và BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng cũng đã phối hợp can thiệp mổ bắt con thành công cho một sản phụ (BN 569) mang thai được 39 tuần. Ca mổ được tiến hành trong điều kiện sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường (được điều trị tại BV dã chiến Hòa Vang hơn 1 tuần, sau khi xác định dương tính Covid-19). “Các đồng nghiệp ở BV Phụ sản Nhi đã vận chuyển, hỗ trợ nhiều dụng cụ phẫu thuật, các thiết bị chăm sóc chuyên dùng trong sản nhi đến TTYT Hòa Vang. Các ca can thiệp phẫu thuật bắt con đều thành công”, bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh cho biết. An Dy