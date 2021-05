Quảng Trị: Sử dụng ma túy, bay lắc trong nhà nghỉ giữa mùa dịch Covid-19

Chiều 16.5, Công an H.Hải Lăng (Quảng Trị), cho biết thực hiện chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong đợt bầu cử và tăng cường siết chặt quản lý cư trú nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Đơn vị, vừa phát hiện và bắt quả tang 12 người đang tụ tập sử dụng ma túy, bay lắc trong một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hải Trường (H.Hải Lăng) ngay giữa mùa dịch Covid-19.

Một trong 12 người tụ tập sử dụng ma túy làm việc với Công an H.Hải Lăng ẢNH: THANH LỘC

Theo đó, vào lúc 0 giờ 25 phút ngày 15.5, trong quá trình tuần tra, kiểm tra các nhà nghỉ và cơ sở lưu trú, tại nhà nghỉ Hải Vân, nằm trên tuyến Quốc lộ 1A (thuộc thôn Mỵ Trường, xã Hải Trường), tổ công tác phát hiện 12 người có độ tuổi từ 20 - 40 tuổi (gồm 8 nam, 4 nữ), đang sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc trong phòng số 6 của nhà nghỉ này.

Tại đây, tổ công tác phát hiện, thu giữ các đồ vật, tài liệu để sử dụng ma túy, trong đó có 1 dĩa sứ có chứa các tinh thể màu trắng đục nghi là ma túy tổng hợp. Tiến hành test nhanh chất ma túy với 12 người này, kết quả cả 12 dân chơi đều dương tính với chất ma túy.

Làm việc với Công an H.Hải Lăng, 12 dân chơi khai nhận góp tiền chung nhau mua ma túy, thuê nhà nghỉ và đem theo các loa máy phục vụ cho việc bay lắc.

Theo Công an H.Hải Lăng, điều đáng lên án là những người này lại tụ tập vi phạm pháp luật trong lúc H.Hải Lăng đang trong giai đoạn phong tỏa một số nơi do có bệnh nhân Covid-19 cư trú tại địa bàn. Việc làm của những người này cho thấy sự bất chấp pháp luật cũng như an toàn dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng.

Hiện Công an H.Hải Lăng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 12 người trên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Riêng đối với chủ nhà nghỉ Hải Vân cũng bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi không khai báo lưu trú và không ghi chép sổ theo dõi khách lưu trú giữa mùa dịch Covid-19.