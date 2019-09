Quảng Trị: Thị trấn vùng biên Lao Bảo ngập trong nước lũ

Theo ông Lê Minh Tuấn, Bí thư huyện ủy Hướng Hóa, do nước sông Sê Pôn dâng cao, trong đêm 3.9, nước đã tràn vào khoảng 400 ngôi nhà ở TT.Lao Bảo, chủ yếu là các khu vực Vĩnh Hòa, Ka Túp, Duy Tân, An Hà…. Do nước lên nhanh, nhiều tài sản nhà dân không kịp di dời.