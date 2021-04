Quảng Trị: Thượng cờ thống nhất non sông ở đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng nay 30.4, tại kỳ đài phía bắc cầu Hiền Lương (Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Quảng Trị) đã diễn ra Lễ Thượng cờ kỷ niệm 46 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021) và 49 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1.5.1972 - 1.5.2021).

Lễ Thượng cờ năm nay rút gọn số người tham gia, được tổ chức trang trọng, thiêng liêng và không có phần hội. Điều đặc biệt là được tổ chức truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh Quảng Trị để nhân dân Quảng Trị nói riêng và người dân cả nước nói chung cùng theo dõi.

Cờ đỏ tung bay trong không khí thiêng liêng ẢNH: THANH LỘC

Lễ Thượng cờ thống nhất non sông trở thành hoạt động thường niên được tổ chức vào ngày 30.4 của tỉnh Quảng Trị. Là dịp để ôn lại quá khứ oai hùng với những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong chiến tranh. Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Quảng Trị đã cho dừng nhiều hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thống nhất non sông và khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021, đồng thời cân nhắc và điều chỉnh lại một số hoạt động cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Được biết, sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hiệp định Geneve được ký kết vào tháng 7.1954, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải trở thành giới tuyến chia cắt 2 miền đất nước trong suốt 21 năm. Dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, quân và dân hai bên bờ giới tuyến vẫn quyết tâm bảo vệ lá cờ của Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh kỳ đài chính là biểu tượng của niềm tin, ý chí và sức mạnh không bao giờ gục ngã của nhân dân ta trong cuộc chiến đấu đầy kiên cường, cam go đó.