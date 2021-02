Quen qua mạng xã hội, thiếu niên 16 tuổi nhiều lần quan hệ với bạn gái 13 tuổi

Ngày 26.2, Công an Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ) giao Đội điều tra tổng hợp thụ lý vụ quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi, xảy ra trên địa bàn P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà).

Trước đó, Công an P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà) tiếp nhận trình báo của phụ huynh em gái V. (13 tuổi, ngụ P.Thọ Quang), tố giác hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, em V. và bạn trai là B. (16 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) quen nhau qua mạng xã hội . Sau thời gian nói chuyện qua Facebook, Zalo, cả hai đồng ý gặp mặt, hẹn hò và nảy sinh tỉnh cảm.

Trong một lần cả hai qua nhà bạn của em B. chơi và ở lại qua đêm; cả hai đã đồng thuận quan hệ tình dục. Trong nhiều lần quan hệ sau đó ở nhiều địa điểm khác nhau, V. cũng tự nguyện.

Tuy nhiên, mẹ của V. nghi ngờ và hỏi thì V. thú nhận đã quan hệ tình dục với bạn trai là B. Từ đó, mẹ em V. trình báo Công an P.Thọ Quang. Công an P.Thọ Quang đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Công an quận thụ lý theo thẩm quyền.