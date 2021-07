Quốc hội phê chuẩn Phó chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh

Chiều 28.7, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc , Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, về danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Các Ủy viên gồm các ông: Vương Đình Huệ , Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh (từ trái qua) gồm: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn Ảnh Gia Hân

Theo quy định của Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh. Hội đồng Quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn.

Hội đồng Quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.