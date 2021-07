Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 3 Hội đồng Quốc phòng - An ninh

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên hội đồng: Thủ tướng Phạm Minh Chính , Phó chủ tịch hội đồng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm…

Gợi mở những nội dung thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch nước cho rằng bên cạnh những vấn đề truyền thống còn có các yếu tố an ninh phi truyền thống, trong đó có đại dịch Covid-19 đang đe dọa đến sự an toàn của người dân. Trong công tác chống dịch Covid-19 hiện nay, Chủ tịch nước cho rằng quân đội, công an, đối ngoại có vai trò rất quan trọng, cần tập trung hỗ trợ, giải quyết và tiếp tục phát huy trong thời gian tới.