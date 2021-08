Quỹ vắc xin huy động 8.635 tỉ đồng, 13 đơn vị chưa chuyển hết tiền

Trong đó, TP.HCM có 5.294 ca, Bình Dương 4.129 ca, Đồng Nai 618 ca, Hà Nội 96 ca… Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 381.363 ca nhiễm; tỷ lệ số nhiễm hiện ở mức 3.879 ca/1 triệu dân (đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ). Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay có 3.879 ca nhiễm ghi nhận trong nước, trong đó 167.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 335 ca tử vong tại TP.HCM ghi nhận 266 ca, Bình Dương 31 ca, Long An 16 ca, Đồng Nai 13 ca, Đà Nẵng 3 ca. Từ đầu dịch đến nay có 9.349 ca ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam (chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới 2,1%).